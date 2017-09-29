Пьяный житель Владивостока осужден за избиение сотрудника полиции

Пострадавший получил различные травмы

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, 1994 года рождения, осужден за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что преступление было совершено в апреле 2017 года в подъезде жилого по ул. Беляева, 6 в г. Владивостоке, куда по сообщению о нарушении общественного порядка прибыли сотрудники отдельного батальона ППС полиции УМВД России по г. Владивостоку.

Фигурант в алкогольном опьянении, находясь на лестничной площадке 5-го этажа указанного подъезда, не желая подчиняться законным требованиям представителей власти, нанес удар кулаком одному из сотрудников полиции, после чего столкнул его вниз на лестничный марш.

В результате таких действий представителю власти были причинены различные телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма, травматический отек левого голеностопного сустава и др.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором районного суда в части назначенного наказания, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил наказание фигуранту без изменения. Приговор считается вступившим в законную силу.