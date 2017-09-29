Юные хоккеисты «Полюса» за последние несколько лет уже стали этакими звездами молодежного хоккея в городе. Еще в июне этого года спортсмены закрыли сезон. Летом кто-то отдыхал, а кто-то продолжал работать над собой. Но собрало всех снова по традиции начало осени – время, когда дети на домашней площадке начинают плотную работу по подготовке к новому хоккейному году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Юные хоккеисты «Полюса» начали подготовку к новому сезону
Впереди детей ждут чемпионат ЮХЛ и турнир «Золотая шайба»Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.
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