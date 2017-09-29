Эксперты: Почти половина смертей в Приморье - из-за сердца

Это главная причина смерти в регионе

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В Приморском крае смертность населения от болезней системы кровообращения составляет 47,6% и занимает первое ранговое место, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. За последние 5 лет уровень смертности в регионе снизился на 13,1%, он был выше среднего уровня по РФ.

29 сентября в мире отмечают Всемирный день сердца. Он был поддержан и одобрен Всемирной организацией здравоохранения, ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций.

Всемирной организацией здравоохранения определены 7 ведущих факторов риска, вносящих основной вклад в преждевременную смертность населения РФ:

повышенное артериальное давление (35,5%),

гиперхолестеринемия (23%),

курение (17,1%),

нерациональное питание, недостаточное употребление фруктов и овощей (12,9%),

ожирение (12,5%),

злоупотребление алкоголем (11,9%),

низкая физическая активность (9%).

Сердечно-сосудистые заболевания - это группа болезней сердца и кровеносных сосудов (ишемическая болезнь сердца, болезнь сосудов головного мозга, болезнь периферических артерий, ревмокардит, врожденный порок сердца, тромбоз глубоких вен и эмболия легких). Это основная причина смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от болезней сердечно-сосудистой системы организма. Причем, более половины случаев сердечных заболеваний можно избежать, и тем самым уберечь население от преждевременных летальных исходов, инфарктов и инсультов. Для этого необходимо лишь регулярно помнить о важности здорового образа жизни - и соблюдать рекомендации врачей. Большинство рекомендуемых профилактических мер носят универсальный характер и показаны не только при ССЗ, но и для целого ряда хронических неинфекционных заболеваний.