Водитель маршрутного автобуса во Владивостоке лишился прав за выезд на «встречку»

В настоящее время материалы дела переданы в суд

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано грубое нарушение Правил дорожного движения водителем автобуса. Полиция по данному факту провела проверка, видеозапись приобщена к материалам административного расследования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность водителя, грубо нарушившего ПДД при движении из центра в сторону Лазо. Водитель маршрутного автобуса DAEWEE выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

34-летний нарушитель привлечен к административной ответственности. Ответственность за подобное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Водитель вину в совершенном административном правонарушении признал в полном объёме.

Материалы переданы в суд для принятия решения.

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