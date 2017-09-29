Приморье: Экспорт все еще не «дотягивает» до импорта

Основным торговым партнером остается Китай

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

По данным дальневосточной таможни и федерального государственного статистического наблюдения (без данных взаимной торговли со странами ЕАЭС за II квартал) внешнеторговый оборот по Приморскому краю за январь-июнь 2017 года составил 3,15 миллиарда долларов США, из них экспорт - почти 1,35 миллиарда, импорт - 1,8 миллиарда долларов США. Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (456,2 миллиона долларов США).

Основными торговыми партнерами края остаются: КНР (50% внешнеторгового оборота), Южная Корея (16%) и Япония (4%).

Наибольшие объемы в товарной структуре экспорта приходились на минеральные продукты (42%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (35%), древесину и изделия из нее (15%).

В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (42%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (24%).

В январе-июне 2017 года внешний оборот транспортных услуг составил 579,6 миллиона долларов. При этом организации края экспортировали (оказали) зарубежным контрагентам транспортных услуг на 463,4 миллиона долларов США, импортировано - на 116,2 миллиона долларов США.

В структуре транспортных услуг преобладают услуги водного транспорта, как по экспорту (97%), так и по импорту (83%).