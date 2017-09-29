Внук-наркоман получил срок за жестокое убийство своей престарелой бабушки

Молодой человек поссорился с женщиной из-за денег

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Житель с. Новокачалинск Ханкайского района, 1991 года рождения, признан виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено 7 января 2016 года в с. Новокачалинск Ханкайского района в доме по ул. Клубная, где фигурант проживал вместе со своей престарелой бабушкой.

Внук поссорился с бабушкой из-за денег, которых женщина я не могла найти. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, действуя на почве личных неприязненных отношений, фигурант стал наносить множество ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшей.

В результате таких действий женщине причинены различные телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма в виде кровоизлияний под мозговые оболочки и вещества головного мозга, которые в совокупности относятся к категории причинения тяжкого вреда здоровью. Спустя полторы недели потерпевшая умерла в больнице от осложнений.

Избитую женщину в бессознательном состоянии обнаружил ее сосед по дому. Ее лицо в тот момент было в крови, рядом с ней находились пучки вырванных волос. Он сразу же вызвал скорую медицинскую помощь и полицию.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала его в краевой суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставила приговор районного суда без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.