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Политика и экономика

Япония отметила заслуги города Артема

Япония отметила заслуги города Артема
Фото: primorye24.ru Фото: primorye24.ru
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье в конце сентября состоялось неприметное, но очень значимое событие: генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико наградил почетной грамотой министерства иностранных дел Японии главу администрации Артемовского городского округа Александра Авдеева. Об этом сообщает корреспондент РИА VladNews.

Это первый случай в истории Дальнего Востока и наших двухсторонних отношений, когда МИД страны восходящего солнца оценил вклад целого российского города в сохранении могил и памятников захороненных на приморской земле японских военнопленных.

На территории одного только Артемовского городского округа находятся три мемориала, где похоронены граждане Японии с сентября 1945-го по март 1950-го годов. В минувшем году один из монументов был глобально реконструирован. Во время посещения Владивостока в 2016 году здесь побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ и отслужил панихиду по умершим гражданам Японии. На территории Приморского края были захоронены на различных кладбищах более шести тысяч умерших японских граждан. Основные захоронения находятся в Артеме, Арсеньеве, Владивостоке, Партизанске, Уссурийске и Кавалерово. Там находились лагеря для военнопленных из числа военнослужащих Квантунской армии. Многие из них закончили в Приморье свой жизненный путь и были преданы земле.

Целью нынешнего вручения почетной грамоты является стремление отметить заслуги лиц и организаций, ведущих активную деятельность в различных сферах международных отношений, их особый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Японией и Россией.

Красочно оформленный документ за подписью главы внешнеполитического ведомства островного государства Кисидо Фумио гласит: «Настоящим свидетельствую вам глубокое уважение и награждаю данной почетной грамотой город Артем за заслуги, укрепление и взаимопонимание, развитие дружеских отношений между Японией и Россией».

- Я очень рад сегодняшнему мероприятию, - отметил в приветственной речи генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико. - Давно знаю, что город Артем много лет ухаживает за мемориалом, в котором хранятся останки наших граждан. Причина таких захоронений - это печальная история. Но после тех давних событий, города Артем постоянно ухаживал и внимательно относился к комплексу скорби и печали. Японцы всегда чтят память предков и признательны всем за такое же отношение. К счастью, глава МИД Японии поддержал предложение генерального консульства Японии во Владивостоке отметить особый вклад города Артема за эту работу. Желаю процветания городу и его жителям.

- Это большая почетная миссия получить почетную грамоту министерства иностранных дел Японии, - сказал в ответной речи мэр Артема Александр Авдеев. - В Дальневосточном федеральном округе наш город первым получил такую награду МИД соседней страны. Мы рады этому. Сохранять память о людях, оставивших свою жизнь на нашей территории, наверное, это задача любой власти всех времен. Артем всегда следил за любыми памятниками на своей земле. Память - это наша история, а история – это наше будущее. Нисколько не сомневаюсь, что не только нынешнее поколение артемовцев, но и в дальнейшем жители города будут чтить память о захороненных здесь людях и тех трагических годах.

После торжественной части, обе стороны в знак уважения и благодарности друг к другу обменялись картиной и альбомом с фотографиями современных художников двух стран.

Кстати, в Японии также чтят захоронения российских граждан. Например, в префектуре Акита ухаживают за могилами советских рыбаков, погибших в 1932 году. А в городе Мацуяма префектуры Эхимэ берегут память о русских солдатах и матросах, которые были взяты в плен в ходе Русско-японской войны 1904 года и умерли в Японии. В городе Симода есть музей в память о русских моряках, которые попали здесь в шторм во время знаменитой экспедиции адмирала и государственного деятеля графа Евфимия Васильевича Путятина в Страну восходящего солнца. Японцы высоко чтут память о нем и бережно относятся к захоронениям русских моряков, которые остались на чужбине.

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