В Приморье продолжаются поиски рыбака

Пропавшего мужчину ищут уже больше недели

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В ГУ МЧС России по Приморскому краю обратились сотрудники полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1951 года рождения, проживающего в селе Богополь Кавалеровского муниципального района, который 17 сентября в 18.00 17.09.2017 вышел на резиновой лодке с мотором на рыбалку в район мыса Бриннера (акватория Японского моря) и до настоящего времени не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

В ходе поисков, проводимых родственниками, местными жителями и полицией, на берегу в районе мыса Бриннера обнаружена лодка с мотором и снасти пропавшего мужчины.

В период с 19 по 22 сентябряпоисковые группы филиала Находкинского поисково-спасательного отряда (подразделение «Рудная Пристань») обследовали береговую черту от мыса Бриннера до мыса Нерпичий и акваторию прилегающих бухт.

26 сентября с 10.00 до 18.00 спасателями было осмотрено 25 км прибрежной акватории прилегающих бухт.

27 сентября с 10.00 до 17.50 было осмотрено 38 км прибрежной акватории прилегающих бухт от мыса Бриннера до мыса Мокрый.

28 сентября поиск был продолжен с 09.30 до 13.00, после чего поисковые работы были приостановлены из-за сильного прибрежного ветра до утра 29 сентября. Было осмотрено 7 км береговой полосы от мыса Бриннера до мыса Черная скала.

Нарастающим итогом обследовано 133 км береговой черты и 125 км водной поверхности.

Силы и средства: к поискам привлечено 9 человек и 2 единицы техники.