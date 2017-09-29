Пожар едва не оставил без крыши над головой приморцев

Никто не пострадал

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В четверг, 28 сентября, в 12.39 в пожарно-спасательную службу городского округа Большой Камень поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного по улице Гагарина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 4 минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, которые приступили к тушению. В связи с задымлением внутри помещения огнеборцами было задействовано звено газодымозащитной службы. В ходе разведки был установлен очаг возгорания. Горели домашние вещи хозяев.

В 12.50 пожар был локализован, а еще через 7 минут пожар на общей площади 5 кв. м. был полностью ликвидирован.

По сигналу на место происшествия были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Слаженные и профессиональные действия огнеборцев помогли отстоять от огня квартиру.

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