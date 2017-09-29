Двое приморцев незаконно заготовили древесины на 1 млн рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В Чугуевском районе Приморья сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконную заготовку древесины в промышленном масштабе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе проведения рейдовых мероприятий на территории Шумнинского участкового лесничества выявлен факт незаконной рубки сырорастущих деревьев породы дуб. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил 1 млн 175 тыс. рублей.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Чугуевскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности подозреваемых в совершении экологического преступления. Ими оказались 31-летний и 32-летний жители Кавалеровского района.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Один из фигурантов заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.