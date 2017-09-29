Элитный долгострой в центре Владивостока попытаются снова продать 9 ноября

Эксперты уверены, что покупатель на Hyatt скоро найдется

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Российский аукционный дом перенес торги по продаже гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурный в центре Владивостока на 9 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании.

- Интерес к объекту есть, мы ведем переговоры с несколькими гостиничными операторами, в том числе из стран азиатско-тихоокеанского региона. Однако, времени, отведенного на принятие решения о покупке, объективно недостаточно для изучения такого крупного и дорогостоящего объекта. По нашему опыту, срок экспозиции такого имущества должен составлять не менее полугода. Это минимальный срок, необходимый крупным компаниям для проведения корпоративных процедур, предшествующих началу новых проектов. Мы продлеваем сроки продажи и уверены, что в скором будущем объект получит достойного инвестора и будет реализован по максимально возможной цене в интересах развития туристической инфраструктуры Приморского края, - сказал гендиректор Российского аукционного дома Андрей Степаненко.

Напомним, тип торгов для Hyatt на мысе Бурный - открытый голландский аукцион. Начальная цена лота (здание гостиницы общей площадью 36,5 тыс. кв.м. и здание СПА-центра площадью 10,2 тыс. кв. м.) - 4,153 миллиарда рублей; шаг на повышение - 5 миллионов рублей, а на понижение - 41,5 миллиона. Цена отсечения - 2,9 миллиарда рублей (ниже этой цены продавать отель не будут).

Торги по элитному недострою в центре Владивостока уже неоднократно срывались и переносились - в связи с отсутствием желающих выкупить объект. При этом, недавно стало известно о том, что оборудование, текстиль и даже лишние стройматериалы, закупленные для гостиницы, собственник (администрация Приморского края) распродает по сниженным ценам. В ближайшее время во Владивостоке появятся шоу-румы обоих элитных недостроев.