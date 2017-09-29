В Приморье на станции Спасск-Дальний был задержан 31-летний житель Приморского края, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят бумажный сверток со смесью табака и гашишного масла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Общий вес наркотика составил порядка 0,5 грамма. Проводится проверка.
В Приморье задержан наркоман
Наркотик был готов к употреблениюВладивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.
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