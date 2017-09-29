В Приморье спасли 15-летнюю суицидницу

Девушка сидела на крыше школы, писала в дневнике о смерти и не видела понимания у родителей

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье сотрудники транспортной полиции буквально спасли 15-летнюю школьницу с сильными суициадальными наклонностями от себя самой: в ведомство поступил сигнал о странном поведении ученицы одной из школ Михайловского района, которая через окно забралась на крышу школы и сидела там длительное время подвергая свою жизнь опасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО.

При проверке сообщения инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что школьница в последнее время регулярно прогуливала занятия, на уроках засыпала, в тетрадях вела записи о том, что устала жить, что ее никто не понимает и что единственный выход для нее – смерть.

При осмотре ее места жительства в родительском доме в ее личных тетрадях обнаружены рисунки с символами суицидальных групп и множество записей о бессмысленности дальнейшей жизни. На руках девочки стражи порядка обнаружили несколько характерных бритвенных порезов и рисунки могильных крестов.

Установлено, что мать и отец несовершеннолетней девочки ранее вели аморальный образ жизни: не работали, злоупотребляли алкогольными напитками и не проявляли к детям должного внимания. По этой причине девочка более полугода провела под опекой сотрудников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Вернувшись домой, девочка по-прежнему не нашла понимания у своих родителей и одноклассников.

С целью охраны жизни и здоровья подростка, инспекторами полиции ребенок был доставлен в больницу для оказания необходимой психологической помощи.