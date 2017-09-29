В гараже у приморца обнаружены боеприпасы и взрывчатки

Уголовное дело передано в суд

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

44-летний Пожарского района предстанет перед судом за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ в своем гараже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе розыска сотрудники провели обыск, в результате которого обнаружено и изъято 48 патронов к огнестрельному нарезному оружию и взрывчатое вещество – дымный порох, общей массой 467 граммов.

По словам мужчины, в наследство он принял гаражный бокс, в котором при уборке обнаружил боеприпасы и взрывчатые вещества. Однако о данной находке мужчина в отдел полиции не сообщил и не сдал найденное.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине грозит наказание в идее лишения свободы до 5 лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

В ходе дознания по уголовному делу в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.