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Приморец попался на поставке наркотиков военнослужащим

Злоумышленник получил срок
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Житель Уссурийска осужден за покушение на сбыт наркотиков в значительном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков городской полиции и Управления ФСБ России по Восточному Военному округу пресечена противоправная деятельность 23-летнего местного жителя, организовавшего поставку наркотических средств военнослужащим одной из воинских частей города.

В ходе оперативных мероприятий осужденный попытался сбыть масло каннабиса в значительном размере. Преступление не было доведено осужденным до конца по независящим от злоумышленника обстоятельствам. Мужчина был задержан, наркотическое средство изъято.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в значительном размере».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет 10 месяцев в колонии строгого режима.

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