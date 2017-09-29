Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве об электроэнергетике

С 29 сентября начало действовать постановление Правительства РФ от 24.05.2017 № 624

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

С пятницы, 29 сентября, вступил в силу постановление Правительства РФ от 24.05.2017 № 624 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ», которое утверждает изменения в порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии (далее - Постановление № 624), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДЭК.

Изменения преследуют целью обеспечение своевременной оплаты за электрическую энергию и услуги по ее передаче. Основные изменения, вносимые в порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии следующие:

Сокращение сроков и этапов процедуры ограничения электроснабжения потребителя

Процедура введения ограничения в общем случае сокращается до одного этапа – введения полного ограничения потребления электроэнергии. Частичное ограничение вводится только в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, и иных потребителей, имеющих акт согласования технологической и (или) аварийной брони. Полное ограничение режима потребления вводится сетевой организацией после предварительного однократного уведомления, в котором отражается исчерпывающая информация о предстоящем ограничении (дата, время, уровень ограничения и т.п.).

Ограничение за любой размер задолженности

Энергосбытовая компания имеет право инициировать ограничение электроснабжения потребителя – должника при образовании задолженности в любом объеме без ожидания ее накопления.

Установление обязанности самоограничения потребителем

Постановление № 624 вводит обязанность потребителя, в случае получения соответствующего уведомления инициатора, самостоятельно обеспечить прекращение (сокращение) потребления электроэнергии в указанный в уведомлении срок до 12 часов дня.

Для контроля самоограничения потребитель обязан допустить представителей сетевой организации на свои объекты. Контроль самоограничения потребителя производится не позднее 10 дней с даты его введения и далее не реже чем один раз в 30 дней.

Ограничение «неотключаемых» потребителей

В соответствии с Постановлением № 624 стало возможным полное ограничение электроснабжения абсолютно всех типов потребителей, в том числе ограничение которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям. Такие потребители отключаются от электроснабжения после проведения ими мероприятий, обеспечивающих их готовность к введению полного ограничения.

С даты вступления в силу постановления Правительства № 624 у всех «неотключаемых потребителей» возникает обязанность разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению готовности к введению полного ограничения режима потребления и предотвращения наступления неблагоприятных экономических, экологических или социальных последствий вследствие введения ограничения, и представить его в адрес инициатора ограничения и сетевой организации при получении уведомлении о планируемом введении полного ограничения.

Расширение перечня способов уведомления потребителя

Постановление № 624 предусматривает более широкий перечень способов уведомления потребителей о введении ограничения потребления электрической энергии. По согласованию сторон договора имеется возможность использования смс-сообщений, сообщений на адрес электронной почты, путем включения соответствующего уведомления в счет на оплату услуг, публикацией в СМИ и рядом иных способов.

Ограничение электроснабжения граждан - потребителей

Для граждан - потребителей электроэнергии (за исключением граждан – потребителей коммунальной услуги по электроснабжению), ограничение потребления электроэнергии осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и ограничение электроснабжения прочих потребителей.

Административная ответственность

В соответствии со статьей 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривается административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа (10 – 100 тыс. руб. – для должностных лиц, 100 – 200 тыс. руб. – для юр. лиц) за следующие нарушения в сфере электроснабжения:

нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления;

невыполнение законного требования сетевой организации о самостоятельном ограничении режима потребления;

необеспечение доступа представителю сетевой организации к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам;

нарушение требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони;

невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.

С полным текстом постановления Правительства РФ от 24.05.2017 № 624 Вы можете ознакомиться на сайте Правительства РФ.