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Происшествия

У жителя Приморье изъяли наркотики

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: Фото:
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции совместно с членами добровольной народной дружины рейдовые мероприятия в Дальнереченском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

При обследовании жилого сектора Ракитненского сельского в отдаленной части приусадебного участка одного из жилых домов по улице Советской оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков и дружинники обнаружили кусты маньчжурской конопли, произраставших в автомобильных шинах.

Осмотр жилища и хозяйственных построек 41-летнего домовладельца дал положительный результат. В печке и на столе летней беседки, помещении бани, полицейские обнаружили травянистую массу бурого цвета, верхушечные части растений, имеющих специфический запах. 63 куста мака сушились на поленнице дров под навесом.

Подозреваемый дал признательные показания. Мужчина рассказал, что заготавливал и хранил наркотические вещества для личного употребления.

Изъятые растения и вещества направлены на исследование.

Экспертизой установлено, что мужчина хранил наркосодержащие растения мака снотворного и верхушечные части конопли, вес которых в пересчете на высушенное вещество превысил 44 и 37 граммов.

По данному факту правонарушитель привлечен к административной ответственности к наказанию в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.

За незаконное хранение, изготовление наркотических средств, в значительном размере дознавателями отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.   

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