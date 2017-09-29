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Происшествия

В Приморье продавец попался на продаже алкоголя несовершеннолетним

Подростку продали пиво на разлив
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Артема, который рассказал, что стал свидетелем того, как в магазине, расположенном по улице Фрунзе, подростку продали пиво на разлив, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Инспектор по делам несовершеннолетних установила, что женщина-продавец не раздумывая продала ребенку алкоголь, который он попросил.

В отношении продавца полицейские составили административный материал за продажу спиртосодержащей продукции несовершеннолетнему подростку. Женщина оштрафована на 30 тысяч рублей.

Отметим, что полицейские регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции и фактов незаконной торговли алкоголем. Кроме того, дружинники нередко помогают участковым в профилактике алкоголизма и бытовой преступности среди местных жителей.

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