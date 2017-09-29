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Фоторепортажи

Легендарный Глеб Самойлов дал концерт во Владивостоке

Артист с первой же песни зажег публику
Фото: Сергей Тарасов, РИА VladNews Фото: Сергей Тарасов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Концерт экс-вокалиста группы «Агата Кристи» состоялся в тот же день, 28 сентября, что и в прошлом году. Несмотря на немногочисленную публику, пришедшую на концерт своего кумира, шоу всё же состоялось, хоть и с запозданием на час. Артист вышел на сцену заметно уставшим, но с первой же песни смог «зажечь» публику. Любимые хиты и новые песни звучали практически в нон-стопе, сообщает РИА VladNews.

Сам Глеб Самойлов весь концерт благодарил зрителей Владивостока за теплый прием, преданность творчеству и поддержку группы. На протяжении почти двух часов артист исполнял хиты не только легендарной «Агаты Кристи», но и новые треки своей группы «Матрица».

Зрители остались довольны. В завершении концерта Глеб Самойлов выразил признательность городу словами: «Владивосток. Вы лучшие!».

Автор фоторепортажа: Сергей Тарасов, РИА VladNews

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