Изменения в расписании

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 сентября, три авиарейса прибудут в аэропорт Владивостока с опозданием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт Владивостока.

Так, рейс FV-6481 авиакомпании Россия из Москвы задерживается на 25 минут и прибывает во Владивосток в 10.30.

Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот из Москвы задерживается на 25 минут и прибывает во Владивосток в 10.30.

Рейс U6-315 авиакомпании Уральские авиалинии из Екатеринбурга задерживается на 30 минут и прибывает в 11.10.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.