Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 сентября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 сентября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

Адмирала Горшкова ул.4, 2,

Ватутина ул.26,

Запорожская ул.90,

Изюбриевая ул.1, 8, 9,

Коралловая ул.2А,

Красного Знамени пр-кт 114, 116, 118,

Лиманная ул.170, 172, 174, 176, 178, 188, 79, 79А, 180Б,

Ореховая ул.1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Очаковская ул.5,

Пшеницына ул.32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 71, 73, 75, 77, 37, 69,

Русская ул.57Р,

Рыбацкая ул.6,

Сабанеева ул.18, 22, 22А, 24, 20,

Сусанина ул.1, 10, 13, 15, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Тернейская ул.4, 6, 8, 12,

Харьковская ул.43, 45, 47, 49,

Шевченко ул.59А, 85, 57, 55,

Шилкинская ул.13А,

Яблоневая ул.11А, 3, 69Г, 7А, 9, 73, 71А, 92

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.