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Во Владивостоке стало еще холоднее

В крае переменная облачность, на севере небольшие осадки
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 сентября, погоду в Приморье определяют атмосферные фронты. В крае переменная облачность, на севере небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+18°C, сообщает Примпогода


Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +13…+15°С. Температура воды в Амурском заливе +18°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +15…+17 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура +16…+18°С.

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