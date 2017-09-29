Во Владивостоке стало еще холоднее

В крае переменная облачность, на севере небольшие осадки

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 сентября, погоду в Приморье определяют атмосферные фронты. В крае переменная облачность, на севере небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+18°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +13…+15°С. Температура воды в Амурском заливе +18°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +15…+17 °С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура +16…+18°С.