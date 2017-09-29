РФ и США создадут на орбите Луны станцию Deep Space Gateway

Ведущие космические державы унифицируют международные технические стандарты

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Главы космических агентств России и США намерены создать на орбите Луны новую космическую станции Deep Space Gateway. Работы в этом направлении начнутся в 2024 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как заявил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров на Международном астронавтическом конгрессе – 2017 в Австралии, участвовать в проекте также могут страны БРИКС.



По его словам, ведущие космические державы унифицируют международные технические стандарты, часть из которых будет сформирована на базе российских разработок.



Комаров также сообщил, что наиболее серьезные наработки есть у РКК «Энергия».



В связи с этим глава «Роскосмоса» выразил надежду на то, что это предприятие сыграет серьезную роль в унификации мировых стандартов.