Названы самые крупные рынки машин с пробегом в России

​Аналитическое агентства «Автостат» провело исследование

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Аналитическое агентства «Автостат» провело исследование, в результате которого выяснилось, что по состоянию на август крупнейшим рынком по купле-продаже подержанных авто в России стала Московская область, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Так, за год вторичный рынок машин в регионе вырос на 12,5%, составив 28 тыс. единиц.



Второе место по объему продаж машин с пробегом занял Краснодарский край, который за год прибавил 7,5% (24,6 тыс.). Причем он обогнал Москву, в которой перепродажи автомобилей снизились на 9,5% до 24,4 тыс. штук.



Четвертое и пятое места достались Санкт-Петербургу (16,2 тыс. штук; прибавил 2,5%) и Ростовской области (15,4 тыс. прибавила 5 %).



Также в топ-10 региональных рынков подержанных легковых авто вошли Свердловская область (14,8 тыс. шт.; +11%), Башкортостан (13,9 тыс. шт.; +24,5%), Челябинская область (12,8 тыс. шт.; +13,5%), Татарстан (12,3 тыс. шт.; +13,5%) и Новосибирская область (12 тыс. шт.; +9%).