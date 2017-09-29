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Общество

Названы самые крупные рынки машин с пробегом в России

​Аналитическое агентства «Автостат» провело исследование
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Аналитическое агентства «Автостат» провело исследование, в результате которого выяснилось, что по состоянию на август крупнейшим рынком по купле-продаже подержанных авто в России стала Московская область, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Так, за год вторичный рынок машин в регионе вырос на 12,5%, составив 28 тыс. единиц.

Второе место по объему продаж машин с пробегом занял Краснодарский край, который за год прибавил 7,5% (24,6 тыс.). Причем он обогнал Москву, в которой перепродажи автомобилей снизились на 9,5% до 24,4 тыс. штук.

Четвертое и пятое места достались Санкт-Петербургу (16,2 тыс. штук; прибавил 2,5%) и Ростовской области (15,4 тыс. прибавила 5 %).

Также в топ-10 региональных рынков подержанных легковых авто вошли Свердловская область (14,8 тыс. шт.; +11%), Башкортостан (13,9 тыс. шт.; +24,5%), Челябинская область (12,8 тыс. шт.; +13,5%), Татарстан (12,3 тыс. шт.; +13,5%) и Новосибирская область (12 тыс. шт.; +9%).

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