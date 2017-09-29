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Общество

Амнистия 2017 по уголовным делам: будет или нет, свежие новости на сегодня

Помилование зачастую приурочивается к каким-либо большим праздникам – день победы, день Конституции РФ и так далее
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Будет ли в 2017 году амнистия по уголовным, делам волнует многих россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


В 2017 году амнистию могут приурочить к столетнему юбилею Октябрьской революции. В сентябре в Государственную Думу депутатами из фракции ЛДПР был внесен проект постановления об объявлении в России амнистии. Авторами законопроекта стали депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Сергей Иванов.

Амнистии проходили в России и ранее. Помилование зачастую приурочивается к каким-либо большим праздникам – день победы, день Конституции РФ и так далее. Так, в 2015 году в России амнистия была посвященная 70-летию со дня Победы.
Следует отметить, что далеко не все заключенные попадут под амнистию, если соответствующее постановление будет утверждено Госдумой.


В этот раз амнистия может коснуться матерей малолетних детей, беременных женщин и женщин старше 55 лет, а также мужчин в возрасте более 60 лет. Но при условии, если они не осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это условие обязательно для всех категорий заключенных, попадающих под амнистию. Также под амнистию попадают инвалиды всех групп.

Вероятнее всего амнистию проведут в конце 2017 или уже в первые месяцы 2018 году. Все зависит от того, когда проект постановления об амнистии рассмотрит Госдума. Не исключено, что амнистию могут приурочить ко Дню Победы в мае.

Как отмечают эксперты, амнистия имеет несколько положительных моментов. Это возможность выйти досрочно на свободу для тех заключенных, которые осознали свою вину и доказали это своим поведением за решеткой. К тому же амнистия позволит сэкономить довольно большую сумму из государственного бюджета. Ведь содержание одного заключенного стоит государству порядка ста тысяч рублей.

Отметим, ранее председатель комиссии СПЧ Андрей Бабушкин сообщил, что в России за решеткой находится около 614 тыс человек 

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