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Из Италии отправился первый в мире морской секс-круиз

Путешествие завершится 3 октября в Венеции, с которой все и началось
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Первый секс-круиз Desire Cruise отправился в путешествие по Адриатическому морю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Билеты на 180 метрового лайнер под названием Azamara Quest были раскуплены очень быстро. И это при том, что самый дешевый билет стоил 3,2 тысячи долларов. Также билеты продавались и за 11 тысяч.

На борту лайнера путешественникам предложат разнообразные эротические шоу, вечеринки и другие развлечения для взрослых. В некоторых зонах Azamara Quest можно будет находиться полностью обнаженными. Для нудистов это рай.

Круиз предполагает заходы в порты Хорватии и Словении. Путешествие завершится 3 октября в Венеции, с которой все и началось.

Следующее мероприятие подобного рода состоится в апреле 2018 года. Azamara Quest 28 апреля покинет Барселону, а 5 мая остановится недалеко от итальянской столицы.

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