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Общество

Администрация Владивостока приглашает горожан на продовольственную ярмарку 29 и 30 сентября

Около 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

29 и 30 сентября на центральной площади Владивостока развернётся ярмарка – приморские фермеры и товаропроизводители предлагают горожанам приобрести здесь свежие овощи и фрукты, мёд, творог, яйца и другие продовольственные товары, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Свою продукцию привезут около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

В пятницу, 29 сентября, и в субботу, 30 сентября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

К слову, этой осенью отовариваться на центральной площади по пятницам и субботам можно будет до 18 ноября.

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