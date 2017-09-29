Образовательная программа 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств представляет творческие встречи, дискуссии и мастер-классы

События в рамках образовательной программы во Владивостоке продолжаются

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Лекции, дискуссии, мастер-классы и творческие встречи с фотографами, художниками, галеристами и другими экспертами проходят в рамках 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств в приморской столице, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Внимание общественности Владивостока привлекли творческая встреча с директором Сибирского центра культурных инноваций, куратором специального проекта 9-й Владивостокской биеннале Полиной Борисовой, дискуссии «Современное искусство как городское событие», «Цифровой порт (интернет-порт), как новый тип связи в современном искусстве и современной философии медиа», лекция «Художественные практики XX-XXI веков» и другие события.

События в рамках образовательной программы во Владивостоке продолжаются. Так, в субботу, 30 сентября, в 13 часов в конференц-зале гостиницы «Экватор» (ул. Набережная, 20) состоится мастер-класс фотографа, участника специальной программы биеннале визуальных искусств Дмитрия Куликова.

Далее творческие встречи, лекции и семинары пройдут в октябре в Приморской государственной картинной галерее, центре современного искусства «Заря», муниципальной библиотеке «Бук» и на других площадках. Подробная информация и расписание мероприятий – на официальном сайте 9-й Владивостокской международной биеннале визуальных искусств (VIBVA).

К слову, биеннале, стартовавшая во Владивостоке 22 сентября, представляет четыре программы – основную, параллельную, специальную и образовательную.

В рамках биеннале проходят лекции, дискуссии, круглые столы, представлены самые разные инсталляции, выставки живописи, графики и скульптуры, интерактивные проекты. Проходят эти мероприятия на различных заметных и популярных городских площадках. Среди них – центр современного искусства «Артэтаж», залы Приморского отделения Союза художников России, галерея современного искусства «Арка», набережная Цесаревича, набережная Спортивной гавани, ДВФУ, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, ВГУЭС.

9-я Владивостокская биеннале визуальных искусств привлекает к себе внимание деятелей искусств со всего мира. В этом году свои проекты демонстрируют представители творческой среды России, Японии, Китая, Республики Корея, США, Франции, Австрии.

Напомним, с инициативой проведения 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств выступил межрегиональный фонд социально-культурных инноваций «Арт-пасс». 28 марта в администрации Владивостока соучредители этого фонда Юлия Климко и Анастасия Фёдорова представили проект события. Ее главной темой определена «Морфология порта», что позволит творчески реализовать идею развития и освоения побережья Тихого океана. Приоритетной задачей этой биеннале является создание позитивного образа Дальнего Востока России через интеграцию творчества в мировой художественный процесс.

Завершится биеннале визуальных искусств 20 октября.