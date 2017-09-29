Спортивный клуб «Полюс» начинает программу открытых тренировок по хоккею для школьников Владивостока

ейчас на ледовой арене «Полюс» занимается около 300 детей хоккеем и более 100 ребят фигурным катанием

Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

В среду, 27 сентября, во Владивостоке в спортивном клубе «Полюс» прошла первая открытая тренировка по хоккею спортивного сезона 2017-2018 года. Занятия с группой юношей 2006 года рождения провели старший тренер отделения хоккея Андрей Шутов и тренер Артем Пястолов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Юные хоккеисты продемонстрировали на льду умение работать в команде, выход один на один с вратарем, выход один против защитника и вратаря, мастерство забрасывания шайбы в ворота и многие другие упражнения.

«Мы проводим открытую тренировку, чтобы все желающие смогли посмотреть и оценить уровень тренерско-преподавательского состава и уровень мастерства школьников в хоккее, а после этого решить, отдавать ли своего ребенка в этот вид спорта. Через неделю начинается открытое первенство Владивостока в юношеской хоккейной лиге, куда мы от «Полюса» заявляем 10 команд. И уже совсем скоро начинается активная подготовка к соревнованиям «Золотая шайба», которая проходит на уровне города и края. И сейчас поставлена задача двум нашим командам выйти в финал этих всероссийских соревнований. Это команды «Полюс-2006» и «Полюс-2007», – рассказал спортивный директор клуба «Полюс» Алексей Зятина.

Как отметили в руководстве клуба «Полюс», набор детей сюда начинается с четырех лет. Сейчас на ледовой арене «Полюс» занимается около 300 детей хоккеем и более 100 ребят фигурным катанием. В состав спортивного клуба входят пять тренеров по хоккею и четыре тренера по фигурному катанию. Помимо занятий на льду, у детей проходят тренировки и по общефизической подготовке. Кроме того, юные хоккеисты сдают нормативы для оценки двигательных способностей. В зависимости от возраста, юные спортсмены демонстрируют быстроту, силу, выносливость, координационные способности и техническое мастерство.

Напомним, 5 сентября во Владивостоке в районе Змеинки состоялось официальное открытие второй в городе крытой тренировочной ледовой арены – «Ice ТИГР». Там занимаются как новички, так и те, кто тренируется на базе «Полюса». С ребятами занимается опытный тренер, ведется набор детей, начиная с дошкольного возраста, которых нужно научить кататься на коньках.

Для справки

Для того чтобы отдать своего ребенка на хоккей или фигурное катание, необходимо получить справку от врача и проконсультироваться в спортивном отделе СК «Полюс» по телефону 2-215-198. Кроме того, всю информацию, в том числе об открытых тренировках, можно найти на сайте спортивного клуба «Полюс».