Огромный айсберг откололся от Антарктиды

Таяние льдов самого южного материка продолжает ускоряться

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Таяние Антарктики продолжает ускоряться: в море Амундсена выплыл один из крупнейших айсбергов, отколовшихся от ледника Пайн-Айленд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Спускающийся в море Амундсена ледник Пайн-Айленд – самый «проблемный» в Антарктиде. На него приходится около четверти льда, которое теряет континент в последнее время, ежегодно около 45 млрд тонн. Особенно впечатляющее событие произошло здесь недавно: спутниковые снимки, полученные 23–24 сентября 2017 г., показали глубокий разлом отколовшегося от ледника айсберга площадью 267 кв. км.

Наблюдения спутника Sentinel 1 были подтверждены снимками аппаратов MODIS и Landsat 8. Эта потеря стала не такой грандиозной, как айсберг, не так давно отколовшийся от ледника Ларсен С (около 5800 кв. км). Однако для Пайн-Айленда это третье по величине событие за последние годы после айсбергов, отмеченных в 2013 (652 кв. км) и 2015 (582 кв. км) гг. Эксперты объясняют, что в данном случае важен не столько размер нового айсберга, сколько тенденция к ускоряющемуся таянию.

Для ледника, находящегося в далеких южных областях Антарктиды, Пайн-Айленд уменьшается в пугающем темпе, тогда как еще сто лет назад он оставался совершенно стабильным. Между тем ученые наблюдают новые трещины, которые формируются уже в глубине ледника и вытягиваются к его краям – возможно, результат воздействия океанской воды, подтачивающей его снизу. Это сопровождается и ускорением движения льдов Пайн-Айленда, которые сползают дальше в море сегодня вчетверо быстрее, чем всего лишь 30 лет назад – на скорости до 4 км в год.

Если события будут разворачиваться без изменений, то к концу столетия ледник Пайн-Айленд исчезнет полностью. Это приведет к обнажению материковых льдов западного Антарктического ледяного щита и ускорит таяние его огромных запасов.