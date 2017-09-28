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Приморский эксперт: Взаимные оскорбления Трампа и Ким Чен Ына беспрецедентны и опасны

Приморье оказалось на ядерно-химическом "перекрестке"
Фото: rusvesna.su Фото: rusvesna.su
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Известный приморский политолог Артем Лукин в беседе с корреспондентом РИА VladNews - об обмене "колкостями" и оскорблениями между главами КНДР и США, заставившем мир буквально затаить дыхание в ожидании возможной войны двух ядерных стран. Конфликт потенциально готов разгореться в регионе соседства еще с двумя ядерными державами. 

Естественным образом, складывающаяся ситуация всерьез беспокоит жителей Приморского края, которые оказались буквально на ядерном "перекрестке": Россия, Китай и Северная Корея - это страны так называемого "ядерного клуба", в который также входит и США, а Япония - страна, активно использующая ядерное топливо в мирных целях. В случае военного конфликта Северной Кореи и Америки с использованием ядерного оружия, в который могут оказаться втянутыми соседние страны, последствия для российского 25-го региона будут крайне печальными.

"Ситуация стала, пожалуй, еще более острой, - прокомментировал эксперт недавний обмен нелицеприятными репликами Дональда Трампа и Ким Чен Ына. - Риски начала войны на Корейском полуострове возросли, и связано это с обменом довольно жесткими заявлениями между лидерами Соединенных Штатов Америки и Корейской Народной Демократической Республики. 

Во многом в современном мире беспрецедентно, чтобы лидеры двух ядерных государств допускали в отношении друг друга личные оскорбления напрямую (не через средства массовой информации, например). Этого не было даже в самые напряженные годы Холодной войны. Невозможно представить, чтобы Хрущев и Рейган обменивались оскорблениями.

Такая ситуация опасна: оскорбленный глава государства - это человек, у которого могут взыграть эмоции. А мы помним, что и президент США Дональд Трамп, и глава КНДР Ким Чен Ын - оба импульсивны и эмоциональны. Если они оба дальше пойдут по пути взаимных оскорблений... На мой взгляд, это очень опасно. И по-прежнему не видно, чтобы стороны пытались договориться. Правда, со стороны США этого желания все же несколько больше".

Отметим, на днях стало известно, что в Пентагоне просчитали сценарий войны с Северной Кореей. Он показал: даже обычное боевые действия с КНДР могут привести к гибели до 20 тысяч человек в день в Южной Корее. 

Как сказал адмирал США в отставке, ныне декан Школы права и дипломатии Флетчера в Университете Тафтса, Джеймс Ставридис, война может начаться, если Северная Корея нанесет ракетный удар по Гуаму или землям около территории США.

- Мы ближе к ядерному обмену, чем мы были в любой момент в истории всего мира, за единственным исключением кубинского ракетного кризиса, — заявил Ставридис, отметив, что вероятность безъядерной войны составляет сейчас порядка 50%, а ядерной - 10%.

- Я думаю, эта оценка сгущает краски, - отметил Артем Лукин. - Однако ситуация все же является достаточно опасной.

По некоторым оценкам, КНДР находится на третьем месте в мире по запасам химического оружия - до 5 тысяч тонн химических веществ.

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