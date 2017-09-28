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Общество

Во Владивостоке в выходные дни ограничат движение автотранспорта

На это время будет организован объезд
Фото: jur24pro.ru Фото: jur24pro.ru
Владивосток, пятница, 29 сентября , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает, что в предстоящие выходные дни для движения транспорта будет закрыт участок улицы Светланской (от пересечения со Светланским переулком до перекрестка улиц Светланской и Уборевича). Ограничение связано с производством работ по прокладке сетей наружного водопровода к объекту «Реставрация и приспособление для современного использования нежилых помещений в административном здании, расположенном по улице Светланская, 43», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Движение и парковка автотранспорта будет ограничена с 22 часов 29 сентября до 6 часов 2 октября. Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Уборевича, Семеновской, Суханова, Светланскому переулку, Набережной и Лазо.

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