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Общество

«Формирование современной городской среды»: во Владивостоке работа в этом направлении будет продолжена

Работы на объектах ведутся в соответствии с графиками
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Ремонт дворов, капитальная реконструкция общественно значимых городских пространств – такие работы запланированы в приморской столице на ближайшие пять лет. Вчера, 27 сентября, в актовом зале администрации города состоялось общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2018-2022 годы».

По мнению представителей администрации краевого центра, создание качественных условий для жизни в городе – один из неоспоримых приоритетов деятельности мэрии.

В совещании приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов, начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Пётр Карпов, заместитель начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов, члены общественной комиссии, представители общественности.

«Администрация Владивостока уделяет особое внимание благоустройству общественных территорий и придомовых площадок. Наш город – это лицо всего края, – подчеркнул Сергей Черкасов. – Для нас очень важно, чтобы Владивосток имел достойный вид, был комфортным для своих жителей и гостей».

Программа по формированию комфортной городской среды предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых пространств. Во Владивостоке реализация первого этапа программы началась в этом году. Всего программа рассчитана на пять лет, 2017 год стал пилотным.

Так, весной текущего года администрация города приняла 79 заявок и пакетов документов на участие в программе от собственников многоквартирных домов и заинтересованных лиц. 49 из них соответствовали условиям и были вынесены на общественное обсуждение. По итогам обсуждений в программу благоустройства были включены три общественных пространства и 14 дворовых территорий. При подготовке проектов максимально учитывалось мнение самих жителей – это один из принципиально важных моментов в реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время часть дворовых площадок уже полностью благоустроена – на объектах демонтировано старое дорожное покрытие, установлены новые бордюры, уложен новый асфальт на проезжей части и тротуарах. На остальных дворовых территориях работы завершаются. Работы на объектах ведутся в соответствии с графиками.

В ходе заседания члены общественной комиссии утвердили еще три дворовые территории, на которых планируется в этом году провести работы по благоустройству. Это дворовые площадки, находящиеся по адресам: ул. Луговая, 47; ул. Тунгусская, 48; ул. Уборевича, 15. Благоустройство здесь также будет вестись по инициативе и в соответствии с пожеланиями жителей домов. Работа на этих дворовых территориях пройдет за счет денежных средств, сэкономленных на проведенных ранее аукционах.

Как отметили члены общественной комиссии, с точки зрения повседневной жизни очень важно создать комфортную среду во дворах. На протяжении всех этапов реализации проекта представители общественности следили за качеством выполнения работ. По их словам, они много общались с горожанами, благодаря чему сформировали пожелания, которые следует учесть городским властям, выполняя работы по благоустройству в следующем году.

«Мы встречались с жителями, подрядчиками, чтобы максимально учесть все нюансы на следующий год. Люди проявляют сознательность и самостоятельно производят контроль качества производства работ, участвуют в разработке проекта дворов на следующие годы», – рассказали члены общественной комиссии.

Кроме дворовых территорий, масштабный комплекс работ по благоустройству в этом году выполнен в сквере на Корабельной Набережной. Красивый сквер в восточном стиле стал одним из излюбленных мест отдыха как у горожан, так и у туристов. На остальных объектах двух общественных территориях – в районе ландшафтно-парковой зоны ДВФУ на острове Русский, на ул. Набережной от ул. Светланской до пер. Красноармейского – работы ведутся по графику.

В рамках разработки администрацией приморской столицы муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2018-2022 годы» в краевом центре сегодня проходит инвентаризации дворовых и общественных территорий. К реализации программы будут привлекаться не только представители общественности, но представители архитектурного сообщества, дизайнеры, строители. Так, в целях создания комфортного и красивого города, сохранения объектов культурного наследия, решения вопросов благоустройства специалисты администрации Владивостока планирует вести целенаправленную работу по подготовке концептуальных и проектных предложений совместно с московским конструкторным бюро «Стрелка». Готовятся предложения по реконструкции и благоустройству сквера Матросского клуба на улице Светланской, «Берега здоровья» (прибрежная территория вдоль Амурского залива), предполагается формирование пространства в сквере Адмирала Невельского, рассматриваются предложения по реконструкции городских скверов и других наиболее посещаемых территорий общего пользования. Планируется, что в ближайшие пять лет во Владивостоке будут благоустроены около 25 общественно значимых пространств.

Для полной информированности горожан о ходе реализации программы на сайте администрации Владивостока создан специальный тематический раздел «Современная городская среда». Здесь опубликованы дизайн-проекты общественных пространств, положение программы на текущий год и проект программы на ближайшие несколько лет, а также новости, информирующие о ходе реализации программы.

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