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Общество

Дворы Владивостока благоустраивают по приоритетному федеральному проекту

В этом году будут отремонтированы 17 придомовых территорий
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов. Ремонт тротуаров и проездов около жилых домов ведётся по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В этом году во Владивостоке будут отремонтированы 17 придомовых территорий. По некоторым адресам строительные работы уже завершены. Так, завершено благоустройство дворов по ул. 50 лет ВЛКСМ, 17, Кипарисовой, 18, Фирсова, 4А, 4, 6, Терешковой, 7, 40 лет ВЛКСМ, проспекту 100-летия Владивостока, 30А и проспекту 100-летия Владивостока, 30Б. Завершается ремонт дорог и пешеходных зон по улице Тунгусской, 61, 63, 65 и Морозова, 9.

На улице Морозова, 9 подрядная организация провела комплекс подготовительных работ – здесь демонтировали старое дорожное покрытие, установили 415 метров дорожного и около 350 метров тротуарного бортового камня, выполнили устройство и уплотнение щебёночного основания.

Затем на объект зашла дорожная техника и уложила новое асфальтобетонное покрытие в два слоя. Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, уложено более 700 тонн асфальта.

Продолжаются ремонтные работы около дома № 64 по ул. Верхнепортовой. Бригада строителей демонтировала остатки старого асфальтового покрытия и разрушенные временем бордюры. 

В настоящее время дорожные строители устанавливают бортовые камни. Здесь их будет 175 метров. После устройства щебёночного основания подрядчик уложит новое асфальтобетонное покрытие на площади около 870 квадратных метров.

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