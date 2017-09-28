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Спорт

Во Владивостоке начался прием заявок на участие в III городском чемпионате по лапте

Первый отборочный этап чемпионата состоится между учащимися школ № 66, 77 и 78
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке начался прием заявок на участие в III городском чемпионате по лапте среди подростков. Его организатор – МКУ «Молодежный ресурсный центр». Специалисты центра уже проводят мастер-классы для будущих участников. Первый из 12 отборочных турниров состоится 6 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Первый отборочный этап чемпионата состоится между учащимися школ № 66, 77 и 78. 27 и 28 сентября специалист МРЦ Павел Докучаев провел мастер-классы для учеников школ № 66 и 77.

«Правила игры несложные, главное – тренироваться и работать в команде, – отметил игрок команды школы № 66 Слава Павлов. – Открою секрет: нас еще тренируют и девятиклассники, которые в прошлом году принимали участие в чемпионате по лапте – они выиграли отборочный этап, но выбыли в 1/4. Мы хотим добиться лучшего результата, потому занимаемся каждый день».

К участию приглашаются подростки 2003-2004 годов рождения, ребята должны быть в составе сформированной команды. В команде должно быть 12 человек:

  • количество полевых игроков 8 человек (5 мальчиков + 3 девочки),
  • 4 запасных игрока (3 мальчика + 1 девочка).

Заявки принимаются по электронной почте: turnir@mrc-vlad.ru.

III чемпионат города Владивостока по лапте среди подростков проводится в рамках муниципальной программой «Молодежь – Владивостоку» на 2013-2019 годы».

Более подробная информация – в положении турнира, его можно скачать на сайте Молодежного ресурсного центра города Владивостока. Телефоны для справок: 222-22-94, 8-964-431-8402 (Павел Докучаев, главный специалист по социальной работе с молодежью МРЦ).

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