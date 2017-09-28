Во Владивостоке завтра похолодает еще больше

Осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня к Приморью с запада подойдёт очередной атмосферный фронт. Во второй половине дня над краем увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон в пределах +8…+17 °, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в первой половине дня сохранится малооблачная погода, воздух прогреется до +14…+17 °C. К вечеру увеличится облачность, не исключен небольшой дождь.

Завтра синоптическая ситуация существенно не изменится. Приморье останется в зоне атмосферных фронтов. Местами пройдут небольшие дожди, на севере возможен мокрый снег. Заток холодного воздуха продолжится, температуры опустятся еще ниже, ночью 0…−8 °C, на южном побережье +3…+8 °C.

Днём на юге края атмосферное давление будет расти, осадки останутся только на севере. Максимальная температура +13…+18 °C, на севере края +3…+8 °C.

В пятницу, 29 сентября, во Владивостоке без осадков, ночная температура существенно не изменится, а дневная понизится на 1–3 градусов.