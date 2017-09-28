Резидентам ТОР и СП Владивосток продлят срок льгот - до 10 лет

Президент РФ дал поручение правительству страны

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, состоявшейся 5–8 сентября 2017 года. В Поручении к Правительству РФ говорится о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих гарантию стабильности правовых и налоговых условий осуществления деятельности для резидентов ТОР и СПВ в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Резидентам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, получившим статус и открывшим новые производства до 31 декабря 2025 года, будут предоставлены пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование. При этом не будут учитываться ограничения по срокам, истекшим со дня создания соответствующей ТОР или вступления в силу закона о создании свободного порта Владивосток. Будет установлен минимальный объем инвестиций, осуществляемых такими резидентами.

Введение десятилетнего моратория – одна из новых мер поддержки инвесторов на Дальнем Востоке. До настоящего времени эту льготу резиденты применяли не позднее трех лет с момента создания ТОР или СПВ.



По словам полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, «этот процесс будет непрерывным. Мы беспокоились о том, когда завершаются три года с момента создания территории с особым экономическим режимом, мы вынуждены были бы сказать инвесторам, что теперь необходимо платить полные взносы. Для бизнеса складывалась бы тяжелая ситуация».

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе итоговой пресс-конференции ВЭФ 2017 отметил: «В такой ситуации в июне 2018 года в первых трех территориях опережающего развития - «Надеждинская», «Хабаровск» и «Комсомольск», а в октябре 2018 года на всей территории свободного порта Владивосток, переставала бы действовать льгота по страховым взносам».

«Предложение дает уверенность, что у инвесторов не произойдет ухудшение режима в течение 10 лет. И мы будем заключать соглашения с новыми резидентами, учитывая новые условия», - добавил Юрий Трутнев.



С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 490 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1,5 трлн рублей и перспективой создать более 66 тысяч рабочих мест.