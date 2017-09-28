Во Владивостоке состоялось заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону 2016-2017 годов

В приморской столице отопительный сезон обычно наступает во второй половине октября

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов подготовлены все муниципальные учреждения образования и культуры. На 98,8 % готов городской жилой фонд. Об этом сообщили накануне, 27 сентября, в ходе заседания штаба по подготовке краевого центра к предстоящему отопительному периоду. Вел заседание начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации приморской столицы Сергей Мерзляков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Во Владивостоке отопительный сезон обычно наступает во второй половине октября. В первую очередь тепло поступает в учреждения соцкультбыта и в течение нескольких дней – в квартиры горожан. Как сообщили в ходе заседания штаба, к предстоящим холодам уже готовы свыше 250 объектов соцкультбыта, среди которых школы, детские сады и другие учреждения социального назначения. По заказу городской администрации в течение лета в них ремонтировали кровли, инженерные коммуникации, утепляли фасады, проводили опрессовку внутренних систем отопления и другие работы.

Общая готовность городского жилфонда составляет 98,8 %. Напомним, внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации. Среди работ, которые обязательны к выполнению, – промывка и опрессовка внутренних систем отопления, которая должна быть выполнена в многоквартирных домах города до начала отопительного периода.

Готовность тепловых сетей МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и ОА «Дальневосточная генерирующая компания» составляет порядка 93 %.

В рамках подготовки к отопительному сезону теплоэнергетиками были проведены гидравлические испытания, цель которых – выявить поврежденные участки трубопроводов, на которых высока вероятность возникновения порывов, а затем провести ремонтные работы и устранить эти повреждения. Так, с начала года во Владивостоке в ходе гидравлических испытаний на теплотрассах специалисты ВПЭС и ДГК выявили свыше 1050 порывов, из этого числа около 95 % устранено. На остальных «слабых» участках сетевики ведут ремонтные работы в ежедневном режиме, в связи с чем продлено отключение горячего водоснабжения на ряде улиц.

Помимо плановых ремонтных работ по заказу ВПЭС специалисты подрядных организаций завершают работы по капитальной реконструкции теплотрасс на улице Русской, Народном и Партизанском проспектах. Выполнен капитальный ремонт изношенной теплосети в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова.

Готовность муниципальных котельных к предстоящему отопительному сезону составляет 91 %. Готовность сетей водоснабжения и водоотведения ФГУП «Приморский водоканал» – 88.

В целом подготовка к предстоящему отопительному сезону во Владивостоке проходит в плановом режиме.

Заседания штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства Владивостокского городского округа к отопительному сезону 2017-2018 годов проходят еженедельно. Следующее состоится 4 октября.