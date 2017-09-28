Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в ДФО

Формируются новаторские подходы к управлению макрорегионом

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

По итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ с 5 по 8 сентября 2017 года Президент России Владимир Путин дал Правительству России ряд поручений, касающихся развития Дальнего Востока. Перечень поручения опубликован на сайте Кремля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Ряд поручений касается внесения изменений в законодательство для обеспечение максимально благоприятных условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке.

В ходе Пленарного заседания Восточного экономического форума Президента России обратил внимание, что формируются новаторские подходы к управлению Дальним Востоком.

Так, Правительство до конца года внесет в законодательство изменения с целью гарантировать стабильность правовых и налоговых условий осуществления деятельности для резидентов территорий опережающего развития и резидентов свободного порта Владивосток в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса.

Также резидентам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, получившим этот статус и открывшим новые производства до 31 декабря 2025 года, будут предоставлены пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование. При этом не будут учитываться ограничения по срокам, истекшим со дня создания соответствующей ТОР или вступления в силу закона о создании свободного порта Владивосток. Будет установлен минимальный объем инвестиций, осуществляемых такими резидентами.

Как подчеркнул глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, чтобы быть конкурентоспособными, привлекательными для инвестиций, необходимо «постоянно двигаться вперёд, анализировать практику стран-лидеров в привлечении капиталов, предлагать более выгодные условия».

«Повторю, мы намерены именно улучшать и совершенствовать условия для бизнеса, и в этой связи – ещё о ряде решений. Это новая информация, прошу её учесть тем, кто работает на Дальнем Востоке России. Например, любой инвестор, ставший резидентом территории опережающего развития или свободного порта Владивосток до 2025 года, будет иметь десятилетнюю льготу по уплате страховых взносов, тогда как прежде эту льготу можно было получить не позднее трёх лет с момента создания ТОР», - сообщил Владимир Путин.

Как отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Мы должны постоянно отслеживать и анализировать, то как меняется конкурентоспособность условий инвестирования, ведения бизнеса на Дальнем Востоке в сравнении со странами АТР. И мы видим, что наши соседи-конкуренты не стоят на месте, они активно продвигают новые регуляторные механизмы, новое законодательство».

Анализ применения законодательных актов, предусматривающих реализацию мер по развитию дальневосточных регионов и их систематизацию поручено провести Правительству Росси до 1 февраля 2018 года.

Будет проработан вопрос о дальнейшем упрощении порядка предоставления российского гражданства иностранным инвесторам, вложивших в проекты на Дальнем Востоке десять или более миллионов долларов. Эта работа должна быть завершена до конца года.

Целый блок поручения касается развития социальной среды и обеспечения дальневосточным жителям достойных условий для жизни и работы.

«Этот этап связан прежде всего с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, с созданием здесь соответствующей экономической и социальной среды, по многим параметрам – нам бы этого очень хотелось, мы будем к этому стремиться – превосходящей среднероссийские показатели», - подчеркнул Владимир Путин.

Так, Президент России поручил разработать план мероприятий по реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, принять меры по обеспечению к 2025 году роста показателей социального развития дальневосточных регионов, пересмотреть программы повышения мобильности трудовых ресурсов в регионах Дальнего Востока.

Часть поручений касается реализации конкретных инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Так, Правительство России совместно с ПАО «Роснефть» с учетом данных ранее поручений проработают вопрос об обеспечении потребности судостроительного комплекса «Звезда» крупноформатным стальным листом, произведенным на территории России, с учетом сроков начала строительства крупнотоннажных судов и морской техники. Такая работа должна быть проведена в течение месяца.

Также глава государства поручил Правительству России заняться вопросом обеспечения ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина» заказами на строительство вертолетов со стороны госкорпораций и госкомпаний.

Президент России поручил принять ряд мер по созданию стимулов для роста деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории дальневосточного региона.

По словам Александра Галушки, «в условиях Дальнего Востока с его огромной территорией и низкой плотностью расселения комфортные условия для развития малого бизнеса являются важным условием динамичного развития экономики и социальной сферы».

«Мы заинтересованы в появлении на Дальнем Востоке мощной прослойки частных предпринимателей, в увеличении роли и вклада сектора МСП в дальневосточную экономику. Небольшие предприятия активно становятся резидентами ТОРов и Свободного порта. Уверен, что многие из них в перспективе смогут не только производить качественную продукцию для внутреннего рынка, но и экспортировать ее в страны АТР», - подчеркнул глава Минвостокразвития России.

Напомним, Президент России Владимир Путин посетил Дальний Восток с рабочим визитом в начале сентября. Глава государства провел заседание Президиума Госсовета по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока, принял участие в пленарном заседании третьего Восточного экономического форума, дал старт 5 предприятиям с объемом частных инвестиций 67 млрд рублей. Он также посетил судостроительный комплекс «Звезда» в ТОР «Большой Камень» и принял участие церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса.