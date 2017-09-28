В Приморье начнут учить летчиков

Объем капиталовложений в проект составит около 114 млн рублей

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Компания-резидент Свободного порта Владивосток планирует создать авиационный учебный центр в городе Артём Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В рамках инвестиционного проекта резидент построит авиационную инфраструктуру для базирования, технического и наземного обслуживания воздушных судов гражданской авиации, а также подготовит учебный класс для лётного и инженерно-технического состава.

Учебные классы будут оснащены современным специальным оборудованием и инвентарем. На базе центра будет осуществляться подготовка кадров для местных авиакомпаний, в том числе, для внутренних региональных авиаперевозок. Особое внимание компания уделит организации образовательной программы для детей от 14 лет.

Будет создан комплекс ангаров и сооружений для организации учебного процесса: специализированные учебные классы, авиационные тренажёры, помещения для сервисного обслуживания. Для запуска проекта инвестор приобретёт необходимую технику и авиатренажёры. Объем капиталовложений в проект составит около 114 млн рублей.