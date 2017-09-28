Основатель журнала Playboy скончался в возрасте 91 года

Хью Хефнер умер от естественных причин

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Основатель популярного журнала Playboy Хью Хефнер скончался в США в возрасте 91 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Смерть медиамагната наступила сегодня, 28 сегодня, по естественным причинамю

Журнал Playboy – издание для мужчин, издающийся с 1953 года Хью Хефнером и его коллегами, выросший в издательский дом Playboy Enterprises, деятельность которого простирается на многие области медиа-бизнеса для взрослых. Кроме журнала в США выпускаются журналы на различных языках во всём мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

- Я никогда не считал „Плейбой“ журналом о сексе, — говорил Хефнер в многочисленных интервью. — Для меня он всегда был изданием об образе жизни, в которой секс является лишь одной из её составных частей. И вообще секс — здоровее, когда его не скрывают и не прячут: зачем оглуплять общество?» Хефнер понимал, что эротика для «Плейбоя» — лишь нарядная упаковка.