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Политика и экономика

Задолженность по заработной плате в Приморье снизилась на 210 миллионов рублей

Должниками остаются еще три предприятия
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

За восемь месяцев текущего года в шести организациях, работающих в Приморье, удалось полностью погасить задолженность по зарплате. Еще три предприятия долг перед работниками погасили частично, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Ситуацию с задолженностью в регионе рассмотрели участники межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений (МВК) под председательством вице-губернатора Павла Серебрякова.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, с начала года на МВК заслушали 21 работодателя, накопившего долг по заработной плате. В результате задолженность сокращена на 210,8 миллионов рублей.

Полностью выполнили свои обязательства перед сотрудниками – ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», ОАО «Дальэнергоремонт, АО «98 автомобильный ремонтный завод», ПАО «Находкинский судоремонтный завод», ФГУСП «Западное», ООО «Дальнегорское автотранспортное предприятие». Среди тех, кто погасил задолженность частично, – ОАО «Радиоприбор», ООО «САУМ-1», ЗАО «Приморская буровая компания».

На своем уровне муниципальным межведомственным комиссиям удалось добиться от работодателей погашения долгов по зарплате на сумму 110,8 миллионов рублей.

Специалисты отмечают, что общий размер задолженности по выплате заработной платы на начало месяца снизился на 1,8 миллионов.

На данный момент 30 предприятий имеют задолженность по зарплате на сумму 644 миллиона рублей. Основные должники – предприятия-банкроты, а 81% долга приходится на три крупных предприятия.

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