Тема ущерба в деле Пушкарёвых-Лушникова остаётся ключевой

И почему о его отсутствии знали ещё до возбуждения уголовного дела?

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В августе представители муниципального предприятия «Дороги Владивостока» (МУП) закончили ознакомление с материалами уголовного дела Пушкарёвых-Лушникова, по которому с марта этого года проходили как потерпевшая сторона. После этого МУП заявил об отсутствии ущерба и направил ходатайство о необходимости дополнительного расследования. Почему первоначальные обвинения громкого уголовного процесса так и не подтвердились спустя год предварительного следствия и какую роль будет играть тема ущерба в дальнейшем, разбирался РИА VladNews.

История с ущербом

Тема ущерба с самого начала является центральной в деле Пушкарёвых-Лушникова. Официальная версия следствия основывалась на том, что с 2009 по 2014 год Игорь Пушкарёв «из корыстной и иной личной заинтересованности» подкупил Андрея Лушникова, чтобы МУПВ «Дороги Владивостока» приобрело у группы компаний «Востокцемент» строительные материалы для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог Владивостока. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам». В результате, по версии следователей, муниципальное предприятие получило ущерб в 158 млн. рублей и кредиторскую задолженность на сумму более 800 млн. рублей.

Сегодня эксперты отмечают, что последние события в уголовном деле могут привести к тому, что следователи начнут тиражировать тему прощения ущерба компанией «Востокцемент» как их заслугу. Вместе с тем как показывают документы по делу Пушкарёвых-Лушникова, накопленные за 9 лет долги итак были бы невостребованны в сторону компании-поставщика. Дело в том, что при наличии намерений у «Востокцемента» взыскать долги с МУП «Дороги Владивостока» и Администрации Владивостока, по каждому контракту холдинг бы отслеживал срок исковой давности 3 года и до его истечения обращался за взысканием (после его истечения взыскать долги практически невозможно). Однако за все эти годы компания не подала ни одного иска, сознательно пропуская все сроки.

Таким образом на этапе возбуждения уголовного дела можно было отследить историю финансовых операций с учётом того, что представители Следственного комитета по Приморскому краю и Федеральной службы безопасности ранее неоднократно запрашивали документацию из Администрации Владивостока, МУП «Дороги Владивостока» и «Востокцемента».

Стоит сказать, что аналогичная ситуация ранее возникла ещё у одной компании, участвующей в строительстве объектов Саммита АТЭС. Однако там ситуация закончилась не в пользу государства. Речь идёт о ЗАО «Крокус интернешнл» (входит в Crocus Group), которая взыскала с Дальневосточной дирекции Министерства регионального развития около 1,1 млрд руб. Crocus Group по заказу федеральных властей как единственный подрядчик построила к саммиту АТЭС Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) со всей необходимой инфраструктурой. Спор возник из-за того, что компании пришлось взять на себя строительство и дополнительных объектов, не оговоренных в госконтракте, сообщали «Ведомости».

В итоге, как следует из материалов дела, компания подала к государству иск на 2 млрд руб. Но после проведения судебной строительно-технической экспертизы истец уменьшил исковые требования до 1,1 млрд руб. В эту сумму входит стоимость построенных объектов – 892,6 млн руб., а также проценты за пользование чужими деньгами – 199,6 млн руб. Эту сумму по решению суда и обязано вернуть компании государство. «Сдача работ лицом, выполнившим их в отсутствие договора подряда, и его принятие лицом, для которого эти работы выполнены, означает заключение сторонами соглашения», – указывал суд.

Неудавшийся гамбит

Сценарий развития событий с прощением ущерба очевидно был неожиданным для представителей Следственного комитета РФ. Дело в том, что с момента возбуждения уголовного дела 31 мая 2016 года потерпевшей стороной была признана Администрация Владивостока. Однако сразу после ареста главы Владивостока Игоря Пушкарёва, экс-директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова стало известно, что акционерами компании «Востокцемент» ранее уже было принято решение о прощении долга в размере 962 млн. рублей. Эта сумма была накоплена в результате поставленных строительных материалов для нужд Администрации Владивостока в период с 2006 по 2015 годы. Таким образом основные доводы следствия с самого начала не были подкреплены конкретными фактами.

В марте 2017 года следствие попыталось разменять основную фабулу обвинения в виде злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа, на обвинение братьев Пушкарёвых во взятке. Тогда же Администрация Владивостока была выведена из числа потерпевших, а на её место было введено МУП «Дороги Владивостока», учредителем которой является Владивостокский городской округ в лице администрации города Владивостока. Этот финт был направлен на то, чтобы городская администрация больше не могла знакомится с материалами уголовного дела и оперативно на него реагировать, а представители МУП «Дороги Владивостока» должны были в ограниченный период времени ознакомится

с материалами дела, в процессе которых следствие могло надавить на них с целью признания ущерба.

Однако, как показало развитие событий, ни одна из сторон так и не признала ущерба, а следствие в итоге пошло по пути усиления давления на участников процесса, через возбуждение новых уголовных дел. Последнее было возбуждено 5 июля 2017 года против Андрея Лушникова по обвинению в пособничестве во взятке.

Ключевая роль

21 августа мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал открытое письмо к Президенту РФ Владимиру Путину. Помимо прочих деталей своего уголовного дела градоначальник уделил пристальное внимание именно теме отсутствия ущерба.

«Сегодня я обвиняюсь в завышении цен на строительные материалы, которые моя семья БЕЗВОЗМЕЗДНО передала городу. Любой здравомыслящий человек скажет, что это абсурд. И я так думал. Я полагал, что ошибки случаются и правоохранительные органы разберутся и освободят меня. Однако несмотря на то, что все обстоятельства лежат на поверхности, следствие они абсолютно не интересуют. Более того, я понял, что представители следствия и так знают, что я невиновен. Кульминацией всех событий стало открытое заявление одного из следователей, о том, что вся моя проблема далеко не юридическая – она заключается в том, что я «не с теми курю трубку мира», - написал Пушкарёв.

Стоит сказать, что сразу после публикации письма главы Владивостока федеральные СМИ всерьёз озадачились вопросом темы отсутствия ущерба. РИА «Новости» попросило официальный комментарий у Администрации Владивостока, которая подтвердила факт отсутствия ущерба.

«Задачи стояли очень серьезные — подготовить город. Нам тогда не поступили деньги из федерального бюджета, а строить нужно быстро. «Востокцемент» выделил щебень, скальный грунт, асфальт, цемент. Эти стройматериалы выделялись, а потом оплачивать их не надо было, потому что «Востокцемент» долг городу простил — это почти миллиард рублей», — сообщало агентство.

Эксперты сходятся во мнении, что тема отсутствия ущерба станет одним из основных аргументов защиты в деле Пушкарёвых-Лушникова.

«Медийная кампания в свою защиту, которую развернул Пушкарёв выставляет на показ те самые нестыковки обвинения и процессуальные нарушения, традиционно остававшиеся в тени процессов. На сегодняшний день известно, что в первоначальные обвинения в ущербе не подтвердились, так как не оказалось пострадавших. Однако Пушкарёва обвинили во взятке от собственного брата, что добавило ряд вопросов в объективности расследования», - ранее говорил политолог Андрей Колядин.