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Общество

Во Владивостоке прошел рейд по выявлению фактов неформальной занятости

Во время рейда его участники посетили несколько городских предприятий, о которых сообщили граждане
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В среду, 27 сентября, во Владивостоке прошел рейд по выявлению фактов неформальной занятости, информированию работодателей и работников о негативных последствиях нелегальной трудовой деятельности. Его провели специалисты администрации города совместно с представителями налоговой инспекции, полиции и фонда социального страхования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Во время рейда его участники посетили несколько городских предприятий, о которых сообщили граждане. Например, спортивный клуб на улице Карбышева был указан в жалобе, которая поступила в налоговую инспекцию Первореченского района. Ее автор сообщал о том, что работодатель не заключает с сотрудниками трудовые договоры.

«Такой договор, согласно трудовому законодательству, каждый работодатель обязан оформить с сотрудником в письменной форме не позднее трех рабочих дней с момента фактического допуска работника к работе, – объяснила главный специалист городского управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда Анастасия Проценко. – О нарушении в спортклубе нам сообщила его бывшая сотрудница».

Опрос работников спортивного учреждения показал, что на сегодня все они трудоустроены здесь официально. Но на этом проверка не закончилась. Представителям налоговых органов в таких рейдах важно выяснить точные данные компании, которые потом передаются в отдел камеральных проверок. Именно в этот отдел налоговой инспекции будет приглашен руководитель компании, который обязан представить документы, подтверждающие слова его сотрудников.

Еще одной точкой рейда стала автомобильная мойка на улице Бородинской. Сигнал о нарушении на этом предприятии поступил на телефон горячей линии налоговой инспекции. Здесь участники рейда обнаружили отсутствие необходимых документов, которые бы подтверждали юридическую принадлежность организации. В отношении руководителя сотрудником полиции составлен протокол об административном правонарушении. О том, сколько человек числится на предприятии, оформлены ли с ними трудовые договоры и другие вопросы, также выяснят специалисты отдела камеральных проверок.

Как сообщили в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда, подобные рейды проходят во Владивостоке несколько раз в месяц. Участники рейда информируют работодателей и работников о негативных последствиях неформальной занятости. Только на минувшей неделе – с 18 по 22 сентября – проверки прошли на девяти предприятиях. Проводится работа с руководителями организаций по устранению выявленных фактов неформальной занятости.

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