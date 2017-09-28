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Происшествия

Во время пожара в Приморье был спасен мужчина

В настоящее время причины возгорания устанавливаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В среду, 27 сентября, в 09.10 в пожарно-спасательную службу города Уссурийска поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Советская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 3 минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки пожарные установили очаг возгорания. Горели домашние вещи в квартире на пятом этаже жилого здания. В охваченном пламенем помещении находился мужчина, которого брандмейстеры незамедлительно вывели на улицу по лестничному маршу.

В 09.18 пожар был локализован, в 09.43 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м.

По сигналу на место происшествия прибыли 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

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