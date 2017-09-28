​Алена Даценко: Главный музей Санкт-Петербурга распахнул двери во Владивостоке

Что ждет жителей и гостей приморской столицы в "Дни Эрмитажа" - и потом

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Столица Приморья прикоснулась к прекрасному – в городе стартовали долгожданные ежегодные «Дни Эрмитажа во Владивостоке». Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказывает директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко:

- «Дни Эрмитажа» проводятся во второй раз, - рассказывает Алена Алексеевна. - В прошлом году необычный проект вызвал значительный интерес у наших жителей. Идея проведения осенних выставок Эрмитажа во Владивостоке принадлежит директору музея в Санкт-Петербурге, академику Российской академии наук, профессору, доктору исторических наук Михаилу Борисовичу Пиотровскому.

Одновременно готовится к открытию в Приморье Центр-спутник «Эрмитаж-Владивосток», который призван знакомить его посетителей с культурным наследием страны, представленным в Эрмитаже. Этот процесс не быстрый при подготовке документации и на этапе строительства. Но уже сейчас необходимо вести культурную работу.

Первой в этом списке стоит выставка одного шедевра «Прикосновение к античности». Она представлена в залах Приморской государственной картинной галереи с лета, уже три месяца люди знакомятся с древним искусством. В Дни Эрмитажа ее дополнит обширная познавательная программа. Так, уже состоялись лекции специалистов по античному искусству, которые работают с археологией, древнегреческим языком. Выступили сотрудники ДВФУ и Института по истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Они не только рассказали о периоде античности и влиянии этого периода на всю дальнейшую историю, но на примере конкретной вазы многовековой давности показали ее художественную ценность. Это шедевр IV века до нашей эры прекрасной сохранности с великолепным рисунком. Он повествует о мифах и легендах Древней Греции.

Если помните, в 2016 году был представлен проект икон «Образ Богоматери» регионального значения, в частности была икона Божьей Матери «Абалацкая», покровительницы Сибири и Дальнего Востока. А в этом году мы решили вести речь о создании искусства. И начали с античности. В приморской коллекции, к сожалению, этого периода нет. Но у каждого образованного человека должно быть понимание поступательного движения развития искусства. И дальше мы будет знакомить зрителей с шедеврами из разных исторических эпох.

Естественно, в дальнейшем проекты расширятся и смогут более многогранно рассказывать об истории мирового искусства.

Дни Эрмитажа включат в себя лектории сотрудников музея и наших приморских коллег. В частности, по керамике, по этнографии. В прошлом году делегацию в наш город возглавлял Михаил Борисович Пиотровский. Он осмотрел здание и залы нашей галереи, пообщался с приморскими специалистами, с публикой.

В программу включена церемония награждения приморских журналистов, которые пишут о культуре. Конкурс «Искусный глагол» имени В.Ю. Матвеева проводится второй раз, только в этом году есть определенные отличия. Жюри предстоит оценить большое количество представленных материалов, за что мы благодарны журналистам. Самый ожидаемый приз – это поездка в Санкт-Петербург. В Эрмитаже журналист-победитель сможет познакомиться с его обширными коллекциями и пообщаться с коллегами из ряда других центральных, поволжских, сибирских регионов.

Для дальневосточных реставраторов со всех территорий региона от Якутска до Южно-Сахалинска организован мастер-класс по реставрации темперной живописи в рамках государственной программы «Сохраним культурное наследие вместе». Включает в себя не только практику для реставраторов, но и теоретическую часть для музейщиков и хранителей этого вида искусства. Будут представлены инновационные методы. Специально к этому событию и в честь 50-летия реставрационной мастерской Приморской государственной картинной галереи подготовлена выставка «Живопись и время». Этот юбилей наших реставраторов является для нас достаточно знаковым событием. Мы готовы рассказать о тех открытиях, которые были сделаны во время реставраций. Часть занятий пройдет прямо в мастерской.

Хочу обратить внимание и на наш филиал на улице Светланской, 38/40, где разместится Центр «Эрмитаж-Владивосток». Там состоятся обзорные экскурсии и лекции, в которых посетителям расскажут об этом необычном здании. Будет демонстрироваться видеофильм о здании и его состоянии перед тем, как его передали Эрмитажу. Зрителей ждут секреты о дизайнерах своего времени. Так же можно будет познакомиться с проектом художественной фотографии «Изящная классика». Это итог двадцати фотосессий с артистами балета Приморской сцены Мариинского театра.

Впервые для всех филиалов Эрмитажа (сама премьера состоялась в Санкт-Петербурге) проводится буквально уникальное событие. В малом зале на Светланской, 38/40 откроется кинотеатр виртуальной реальности для демонстрации фильма «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским». При помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино, фильм, снятый в формате видео, создает иллюзию присутствия зрителя внутри пространства фильма и позволяет ему стать участником событий. Достигается это при помощи очков виртуальной реальности Gear VR. Можно пройти по главным залам музея, остановиться у любимых полотен, узнать истории их создания и о временных периодах написания картин. Этот проект продлится и после Дней Эрмитажа. Сейчас ведутся переговоры с его разработчиками и владельцами.

Также впервые именно в Приморье будет представлен пилотный проект «Зал Юпитера», разработанный Центром виртуальной реальности КРОК. Это цифровая копия знаменитого Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже со скульптурами Зевса и других богов древности, других известных всему миру скульптур. Проект не имеет аналогов в мировой музейной практике и направлен на популяризацию культурного наследия. Ведь можно приподняться над поверхностью и увидеть черты лица или посмотреть на трещинки в мраморе. Ощущения непередаваемые.

Нельзя не упомянуть и про акцию «Эрмитаж становится ближе». Для участия в ней необходимо получить билет в кассе Приморской государственной картинной галереи и стать участником одного из мероприятий в каждом направлении. Это выставка «Прикосновение к античности», «Эрмитажный лекторий», «Эрмитажная библиотека», выполнить одно из заданий выставки «Живопись и время» (реставрация), познакомиться с выставкой «Изящная классика», совершить путешествие с экскурсоводом-мистиком Константином Хабенским по пространствам Эрмитажа и побывать в «Зале Юпитера» с помощью технологий виртуальной реальности.

Кстати, стоит добавить про «Эрмитажную библиотеку». Только в прошлом году мы получили по одному экземпляру порядка ста новых изданий – каталогов, книг, альбомов, справочников, выпущенных Эрмитажем. Далее с ними можно будет знакомиться на Алеутской, 12.

В зрительном зале пройдет презентация одного из каталогов. Мы проводили выставку «Неизвестный Эрмитаж», это было еще во время обсуждения идеи создания Центра во Владивостоке. В этой экспозиции были представлены работы нашей галереи и музея из Хабаровска. Эти картины еще в тридцатых годах прошлого столетия по распределению отправились в российскую глубинку для постоянного местонахождения. Наш проект оценили и зрители, и эксперты. Особенно ценным для нас было признание выставки советским и российским искусствоведом, кандидатом искусствоведения, заместителем директора Эрмитажа Владимиром Юрьевичем Матвеевым, о котором мы упомянули выше. В ходе подготовки каталога вскрылись интересные вещи. К примеру, считалось, что одна из картин принадлежала автору с одним именем из семьи-династии художников. Но оказалось, что авторство принадлежит человеку с такой же фамилией, но с другим именем. Спасибо, что помощь оказали коллеги из «главного» государственного Эрмитажа. Так что открытия нас поджидают постоянно. Издание уже вышло из печати. И мы его презентуем. Каталог будет интересен не только музейным работникам, но и обычным любителям искусства. Поскольку выполнен в форме альбома и иллюстрирован. Текст представлен не только на русском, но и на английском языке. Поэтому зарубежные зрители также могут его приобрести и почерпнуть новые для себя знания.

Раз уже речь идет о государственном музее, то стоит упомянуть о стажировках наших сотрудников в Эрмитаж. Такие поездки организованы не только для знакомства с коллегами, но и имеют научную направленность. К примеру, весной ездила заместитель галереи по науке Наталья Андреевна Рязанская, а осенью в Санкт-Петербург отправится наш художник-реставратор по живописи Анна Геннадьевна Колмыкова. С открытием нового Центра-спутника «Эрмитаж-Владивосток» уровень подготовки наших специалистов и значимость таких командировок многократно возрастает. Даже элементарное знание логистики позволяет улучшить организацию выставок и экспозиций.

Итоги нынешних «Дней Эрмитажа во Владивостоке» мы подведем уже в ноябре. Поделимся опытом, отчитаемся перед директором музея Михаилом Борисовичем Пиотровским и его заместителями, решим организационные вопросы. И наметим планы на будущее, начнем готовить выставку следующего года.

И главным событием станет открытие Центра-спутника Эрмитажа в здании с уникальными отреставрированными интерьерами во Владивостоке. И откроется первая выставка из собраний государственного Эрмитажа. Чтобы радовать наших зрителей.