Всю жизнь работали, и опять вынуждены искать место. Сегодня в Приморском центре занятости яблоку негде было упасть. На ярмарку вакансий пришло больше сотни претендентов. Все – пенсионного и предпенсионного возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Надежда на работу.
На ярмарку вакансий пришло больше сотни претендентовВладивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.
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