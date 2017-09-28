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Надежда на работу.

На ярмарку вакансий пришло больше сотни претендентов
Фото: Скриншот Фото: Скриншот
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Всю жизнь работали, и опять вынуждены искать место. Сегодня в Приморском центре занятости яблоку негде было упасть. На ярмарку вакансий пришло больше сотни претендентов. Все – пенсионного и предпенсионного возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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