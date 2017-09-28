Во Владивостоке за сутки произошло 80 аварий

Всего зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока в среду, 27 сентября, произошло 80 различных ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В их числе - 49 аварий с материальным ущербом. Участники 14 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в этот день нарушили ПДД 310 раз.

Инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 7 по пьяной езде, 3 по перевозке не пристегнутых по нормам ПДД детей. Составлено 5 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 47 - по нарушениям правил парковки.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 15 нарушителей скоростного режима.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлен 51 протокол. В свою очередь, пешеходы, пересекавшие дороги в неположенных местах, получили на руки от ГИБДД 64 копии протоколов об административных нарушениях.

Составлены протоколы в отношении 6 водителей автобусов, 20 водителей грузовик и 2 таксистов.