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8 канал

Генконсульству США во Владивостоке исполнилось 25 лет

Результаты работы за четверть века
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Генеральному консульству США во Владивостоке 25 лет. Четверть века – повод подвести итоги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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