Генеральному консульству США во Владивостоке 25 лет. Четверть века – повод подвести итоги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Генконсульству США во Владивостоке исполнилось 25 лет
Результаты работы за четверть векаВладивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.
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