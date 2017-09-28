Первенство ДВФО по дзюдо прошло во Владивостоке

Отбор на Россию

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Дзюдоисты Дальнего Востока сошлись в приморской столице. Соревнования лучших боевых школ округа собрали во Владивостоке более 200 спортсменов. Борцы в возрасте до 21 года выявляли сильнейших, которые в дальнейшем поедут защищать честь региона на первенстве России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.